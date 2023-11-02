Дюрант: Уорриорз взяли лучшего разыгрывающего этого поколения

Лёгкий форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант высказался по поводу Криса Пола, который в минувшее межсезонье перешёл в "Голден Стэйт Уорриорз".

"Уорриорз", выиграли четыре чемпионата в нашу эпоху, взяли Криса Пола, который, возможно, является лучшим разыгрывающим этого поколения.

Вообще это спорный вопрос. Я не говорил, что он точно лучший, тут можно дискутировать", — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Напомним, в минувшее межсезонье "Вашингтон Уизардс" и "Голден Стэйт" провели обмен, в результате которого Пол отправился к "Уорриорз", а столичная команда получила сразу двух игроков.