  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дюрант: Уорриорз взяли лучшего разыгрывающего этого поколения
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюрант: Уорриорз взяли лучшего разыгрывающего этого поколения

Баскетбол

И это не Карри

Дюрант: Уорриорз взяли лучшего разыгрывающего этого поколения

Новина українською
Новина українською

Лёгкий форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант высказался по поводу Криса Пола, который в минувшее межсезонье перешёл в "Голден Стэйт Уорриорз".

"Уорриорз", выиграли четыре чемпионата в нашу эпоху, взяли Криса Пола, который, возможно, является лучшим разыгрывающим этого поколения.

Вообще это спорный вопрос. Я не говорил, что он точно лучший, тут можно дискутировать", — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Напомним, в минувшее межсезонье "Вашингтон Уизардс" и "Голден Стэйт" провели обмен, в результате которого Пол отправился к "Уорриорз", а столичная команда получила сразу двух игроков.

По теме
yellow-arrow
Святослав Михайлюк провел второй матч за Бостон и отметился результативными действиями
yellow-arrow
Прометей не смог обыграть Париж в матче Еврокубка
yellow-arrow
Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу у Будивельника
Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде