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НБА. Филадельфия громит Торонто, Орландо вырвал победу у Юты

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Результаты матчей НБА

НБА. Филадельфия громит Торонто, Орландо вырвал победу у Юты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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3 ноября, состоялись матчи регулярного сезона НБА. Всего было сыграно четыре матча.

Регулярный сезон НБА. 3 ноября

"Филадельфия Сиксерс" — "Торонто Рэпторс" — 114:99.

"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Детройт Пистонс" — 125:116.

"Юта Джаз" — "Орландо Мэджик" — 113:115.

"Финикс Санз" — "Сан-Антонио Спёрс" — 121:132.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит упомянуть выступление французского центрового "Сан-Антонио" Виктора Вембаньямы в матче с "Финиксом". На его счету дабл-дабл: 38 очков, 10 подборов и две передачи.

Также стоит отметить выступление центрового "Филадельфии Сиксерс" Джоэла Эмбиида во встрече с "Торонто Рэпторс". Камерунский игрок заработал 28 очков, 13 подборов и семь передач.

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