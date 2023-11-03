Политехника-Галичина обыграла Кривбасс с разницей в 20 очков

Львовская Политехника-Галичина одержала победу над Кривбассом со счетом 88:68 в матче Суперлиги.

Кривбасс на равных держался с соперником 12 минут, после чего Политехника-Галичина оформила двузначное преимущество, в третьей четверти повела +20 и сбавила обороты, доведя игру до победы.

Лучшим в Политехнике-Галичине стал Джакор Нельсон, набравший 31 очко (до личного рекорда сезона не хватило 1 очка), сделал 9 передач и рекордные в сезоне Суперлиги 7 перехватов.

Кривбасс проиграл уже восьмой матч в сезоне, тогда как Политехника-Галичина выиграла третий из семи матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Политехника-Галичина 68:88 (15:16, 20:29, 15:23, 18:20)