  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Политехника-Галичина обыграла Кривбасс с разницей в 20 очков
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Политехника-Галичина обыграла Кривбасс с разницей в 20 очков

Баскетбол

Матч в одну сторону

Политехника-Галичина обыграла Кривбасс с разницей в 20 очков

Новина українською
Новина українською

Львовская Политехника-Галичина одержала победу над Кривбассом со счетом 88:68 в матче Суперлиги.

Кривбасс на равных держался с соперником 12 минут, после чего Политехника-Галичина оформила двузначное преимущество, в третьей четверти повела +20 и сбавила обороты, доведя игру до победы.

Лучшим в Политехнике-Галичине стал Джакор Нельсон, набравший 31 очко (до личного рекорда сезона не хватило 1 очка), сделал 9 передач и рекордные в сезоне Суперлиги 7 перехватов.

Кривбасс проиграл уже восьмой матч в сезоне, тогда как Политехника-Галичина выиграла третий из семи матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Политехника-Галичина 68:88 (15:16, 20:29, 15:23, 18:20)

По теме
yellow-arrow
Днепр деклассировал Прикарпатье-Говерлу в домашнем матче
yellow-arrow
НБА. Филадельфия громит Торонто, Орландо вырвал победу у Юты
yellow-arrow
Матч Днепра и Политехники-Галичины перенесен
БК Кривбасс Политехник-Галичина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде