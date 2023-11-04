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НБА. Милуоки побеждает Нью-Йорк, поражения Кливленда и Чикаго
Результаты тура НБА
В ночь с 3 на 4 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Кливленд"
121 – 116 (36-26; 34-27; 18-34; 33-29)
"Милуоки" – "Нью-Йорк"
110 – 105 (21-25; 35-21; 26-30; 28-29)
"Майами" – "Вашингтон"
121 – 114 (34-34; 26-20; 41-27; 20-33)
"Оклахома-Сити" – "Голден-Стейт"
139 – 141 (33-38; 34-31; 39-37; 33-35)
"Чикаго" – "Бруклин"
107 – 109 (30-35; 28-24; 22-19; 27-31)
"Денвер" – "Даллас"
125 – 114 (40-24; 30-31; 32-32; 23-27)
"Портленд" – "Мемфис"
115 – 113 после ОТ (33-26; 21-27; 22-24; 26-25; 13-11)