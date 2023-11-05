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НБА. Шарлотт минимально побеждает Индиану, Лейкерс уступают Орландо

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Шарлотт минимально побеждает Индиану, Лейкерс уступают Орландо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Шарлотт"

124 – 125 (27-27; 19-27; 50-38; 28-33)

"Нью-Орлеан" – "Атланта"

105 – 123 (35-27; 25-26; 23-41; 22-29)

"Орландо" – "Лейкерс"

120 – 101 (39-25; 28-26; 34-29; 19-21)

"Бруклин" – "Бостон"

114 – 124 (34-34; 24-36; 30-21; 26-33)

"Миннесота" – "Юта"

123 – 95 (29-27; 26-23; 37-27; 31-18)

"Хьюстон" – "Сакраменто"

107 – 89 (33-19; 26-34; 12-15; 36-21)

"Денвер" – "Чикаго"

123 – 101 (23-22; 28-31; 35-21; 37-27)

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