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НБА. Данк Эдвардса – лучший момент тура НБА. Видео
ТОП 10 моментов тура
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба НБА обнародовала подборку из ТОП 10 лучших моментов тура. Возглавил рейтинг защитник "Миннесоты" Антони Эдвардс со своим данком в матче против "Юты".
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