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НБА. Данк Эдвардса – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

ТОП 10 моментов тура

НБА. Данк Эдвардса – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 4 на 5 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА обнародовала подборку из ТОП 10 лучших моментов тура. Возглавил рейтинг защитник "Миннесоты" Антони Эдвардс со своим данком в матче против "Юты".

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