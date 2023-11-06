НБА. Торонто в овертайме обыграл Сан-Антонио, Кливленд сумел добыть долгожданную победу над Голден Стэйт

В ночь с 5 на 6 ноября состоялось пять матчей НБА.

Стоит отметить, что "Кливленд" впервые с 2017 года одержали победу над "Голден Стэйт".

Регулярный сезон НБА. 5-6 ноября.

"Детройт Пистонс" — "Финикс Санз" — 106:120.

"Сан-Антонио Спёрс" — "Торонто Рэпторс" — 116:123 ОТ.

"Кливленд Кавальерс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 115:104.

"Даллас Маверикс" – "Шарлотт Хорнетс" — 124:118.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Мемфис Гриззлиз" — 100:112.

Отметился яркой игрой разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич. Он набрал 23 очка и 12 подборов, баскетболисту не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла.

Также отметим атакующего защитника Донована Митчелла, набравшего 31 очко в матче с "Голден Стэйт".