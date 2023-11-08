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Лейкерс подали жалобу на судейство в матче с Майами

Баскетбол

По мнению лидера команды и тренера, в матче были зафиксированы явные нарушения, однако судья не заметил их

Лейкерс подали жалобу на судейство в матче с Майами

Фото: MARCA

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7 ноября, "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Майами Хит" со счётом 107:108 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После игры "Лейкерс" обратились в офис лиги с жалобой на судейство, сообщает ESPN.

По информации источника, команда обратилась в НБА по поводу нескольких пропущенных фолов. Основное недовольство судейством встречи выражал форвард Леброн Джеймс.

38-летний баскетболист пожаловался на постоянные попадания по рукам и лицу, а также срывы быстрых отрывов фолами, которые никто не замечал.

Главный тренер " Лейкерс" Дарвин Хэм также остался недовольным судейством, сказав после матча, что "видел, как Леброн забросил всего четыре штрафных броска".

Леброн Джеймс в том матче стал самым результативным игроком на площадке. На его счету 30 очков и четыре подбора.

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ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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