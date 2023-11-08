Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс подали жалобу на судейство в матче с Майами
По мнению лидера команды и тренера, в матче были зафиксированы явные нарушения, однако судья не заметил их
Фото: MARCA
7 ноября, "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Майами Хит" со счётом 107:108 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После игры "Лейкерс" обратились в офис лиги с жалобой на судейство, сообщает ESPN.
По информации источника, команда обратилась в НБА по поводу нескольких пропущенных фолов. Основное недовольство судейством встречи выражал форвард Леброн Джеймс.
38-летний баскетболист пожаловался на постоянные попадания по рукам и лицу, а также срывы быстрых отрывов фолами, которые никто не замечал.
Главный тренер " Лейкерс" Дарвин Хэм также остался недовольным судейством, сказав после матча, что "видел, как Леброн забросил всего четыре штрафных броска".
Леброн Джеймс в том матче стал самым результативным игроком на площадке. На его счету 30 очков и четыре подбора.
Популярное сейчас
- Остались при своих. Как выглядит турнирная таблица группы H после победы Шахтера над Барселоной
- Пушич принес порядок, Хави в тупике, Ракицкий все еще топ. Пять мыслей после матча Шахтер – Барселона
- Третий раз в истории. Шахтер – Барселона 1:0. Обзор матча и видео голов
- НБА. Михайлюк без очков провел матч с Миннесотой, Сакраменто Лень не смог обыграть Хьюстон
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО