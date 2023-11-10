54 очка Адетокумбо не помогли Милуоки одолеть Индиану, Атланта с минимальным счётом обыграла Орландо

В пятницу, 10 ноября пошли два матча НБА.

Лидер Милуоки Яннис Адетокумбо провел великолепный матч против Индианы, но это не помогло Милуоки избежать поражения. В поединке Восточной конференции Индиана победила со счётом 126:124.

В активе греческого легионера 54 очка. В частности, он реализовал 19 из 25 бросков с игры и 16 из 18 штрафных. Также в его активе 12 подборов.

Во втором поединке Атланта встречалась с Орландо, где хозяева победили с разницей только в один балл – 120:119. У Хоукс отметился Трей Янг. За игру американец набрал 41 очко, сделал 4 подбора и 8 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана – Милуоки – 126:124 (38:24, 28:36, 27:34, 33:30)

Орландо – Атланта – 119:120 (34:34, 35:39, 29:20, 21:27)