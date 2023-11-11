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НБА. Вашингтон проигрывает Шарлотт, победы Даллас и Сакраменто
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Филадельфия"
106:114 (33:21, 23:27, 21:35, 29:31)
"Вашингтон" - "Шарлотт"
117:124 (27:22, 36:35, 34:31, 20:36)
"Бостон" - "Бруклин"
121:107 (38:33, 28:21, 27:30, 28:23)
"Мемфис" - "Юта"
121:127 (32:34, 31:42, 32:27, 26:24)
"Финикс" - "Лейкерс"
119:122 (34:25, 29:30, 33:34, 23:33)
"Хьюстон" - "Новый Орлеан"
104:101 (26:31, 28:17, 16:31, 34:22)
"Даллас" - "Клипперс"
144:126 (30:33, 47:18, 38:38, 29:37)
"Сан-Антонио" - "Миннесота"
110:117 (27:22, 27:34, 19:34, 37:27)
"Сакраменто" - "Оклахома"
105:98 (34:20, 19:22, 22:28, 30:28)
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