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НБА. Вашингтон проигрывает Шарлотт, победы Даллас и Сакраменто

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон проигрывает Шарлотт, победы Даллас и Сакраменто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 10 на 11 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Филадельфия"

106:114 (33:21, 23:27, 21:35, 29:31)

"Вашингтон" - "Шарлотт"

117:124 (27:22, 36:35, 34:31, 20:36)

"Бостон" - "Бруклин"

121:107 (38:33, 28:21, 27:30, 28:23)

"Мемфис" - "Юта"

121:127 (32:34, 31:42, 32:27, 26:24)

"Финикс" - "Лейкерс"

119:122 (34:25, 29:30, 33:34, 23:33)

"Хьюстон" - "Новый Орлеан"

104:101 (26:31, 28:17, 16:31, 34:22)

"Даллас" - "Клипперс"

144:126 (30:33, 47:18, 38:38, 29:37)

"Сан-Антонио" - "Миннесота"

110:117 (27:22, 27:34, 19:34, 37:27)

"Сакраменто" - "Оклахома"

105:98 (34:20, 19:22, 22:28, 30:28)

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