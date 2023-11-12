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НБА. Орландо побеждает Милуоки, Торонто уступает Бостону
Результаты матчей тура НБА
В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Милуоки"
112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)
"Бостон" - "Торонто"
117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23)
"Атланта" - "Майами"
109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)
"Голден Стейт" - "Кливленд"
110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34)
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