  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Орландо побеждает Милуоки, Торонто уступает Бостону
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Орландо побеждает Милуоки, Торонто уступает Бостону

Баскетбол

Результаты матчей тура НБА

НБА. Орландо побеждает Милуоки, Торонто уступает Бостону

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Милуоки"

112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)

"Бостон" - "Торонто"

117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23)

"Атланта" - "Майами"

109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)

"Голден Стейт" - "Кливленд"

110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34)

По теме
yellow-arrow
Сегодня сборная Украины сыграет против Португалии в отборе на Евро-2025
yellow-arrow
Прометей попрощается с четырьмя ведущими игроками
yellow-arrow
НБА. Вашингтон проигрывает Шарлотт, победы Даллас и Сакраменто
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде