Сегодня сборная Украины сыграет против Португалии в отборе на Евро-2025

Сегодня, 12 ноября, женская сборная Украины по баскетболу проведет матч отбора на Евробаскет 2025. Соперниками наших девушек станут представительницы Португалии.

Поединок начнется в 19:00 по Киеву, а его местом проведения станет Рига (Латвия).

Этот матч станет вторым для украинок в отборе. В первом поединке наши соотечественницы проиграли команде Сербии (40-82). Это поражение стало самым крупным в истории сборной. Четвертым участником группы является Северная Македония.

Напомним, что на Евробаскет 2025 выйдут 8 победителей своих групп и 4 лучшие команды, которые займут 2 место.