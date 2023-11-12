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Сегодня сборная Украины сыграет против Португалии в отборе на Евро-2025
Удачи нашим девушкам
ФБУ
Сегодня, 12 ноября, женская сборная Украины по баскетболу проведет матч отбора на Евробаскет 2025. Соперниками наших девушек станут представительницы Португалии.
Поединок начнется в 19:00 по Киеву, а его местом проведения станет Рига (Латвия).
Этот матч станет вторым для украинок в отборе. В первом поединке наши соотечественницы проиграли команде Сербии (40-82). Это поражение стало самым крупным в истории сборной. Четвертым участником группы является Северная Македония.
Напомним, что на Евробаскет 2025 выйдут 8 победителей своих групп и 4 лучшие команды, которые займут 2 место.
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