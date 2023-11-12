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НБА. Мощный данк Брауна – на вершине хит-парада ТОП 10 моментов тура
Очень красиво и результативно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба НБА опубликовала видеообзор лучших моментов тура. На вершине хит-парада – мощный данк защитника "Бостона" Джелейна Брауна в победном поединке против "Торонто".
ТОП 10 моментов тура НБА:
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