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НБА. Мощный данк Брауна – на вершине хит-парада ТОП 10 моментов тура

Баскетбол

Очень красиво и результативно

НБА. Мощный данк Брауна – на вершине хит-парада ТОП 10 моментов тура

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба НБА опубликовала видеообзор лучших моментов тура. На вершине хит-парада – мощный данк защитника "Бостона" Джелейна Брауна в победном поединке против "Торонто".

ТОП 10 моментов тура НБА:

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