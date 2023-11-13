Президент ФБУ обратился к Премьер-министру Украины с просьбой вернуть зрителей на трибуны

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обратился с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по вопросу возвращения зрителей на трибуны.

В своем письме он отметил, что спорт из-за критической ситуации по финансированию, в том числе из-за потери спонсорской поддержки, находится на грани выживания. А проданные билеты стали бы существенной финансовой поддержкой для участников и организаторов спортивных мероприятий.

С целью поддержки и популяризации спорта в Украине даже в условиях войны Михаил Бродский попросил дать поручение Минмолодежьспорта относительно положительного решения вопроса о допуске зрителей на всеукраинские спортивные соревнования при условии соблюдения мер безопасности во время их проведения и допуска зрителей в количестве, зависящем от возможностей укрытий спортивных сооружений, но не более 200 зрителей.