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Президент ФБУ обратился к Премьер-министру Украины с просьбой вернуть зрителей на трибуны
Так как баскетбол не может существовать без финансовой поддержки
Фото: ФБУ
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обратился с письмом к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по вопросу возвращения зрителей на трибуны.
В своем письме он отметил, что спорт из-за критической ситуации по финансированию, в том числе из-за потери спонсорской поддержки, находится на грани выживания. А проданные билеты стали бы существенной финансовой поддержкой для участников и организаторов спортивных мероприятий.
С целью поддержки и популяризации спорта в Украине даже в условиях войны Михаил Бродский попросил дать поручение Минмолодежьспорта относительно положительного решения вопроса о допуске зрителей на всеукраинские спортивные соревнования при условии соблюдения мер безопасности во время их проведения и допуска зрителей в количестве, зависящем от возможностей укрытий спортивных сооружений, но не более 200 зрителей.
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