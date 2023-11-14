НБА. Алексей Лень набрал 2 очка, Михайлюк остался в запасе

Сегодня, 14 ноября, состоялось четыре матча в рамках регулярного сезона НБА.

Украинский баскетболист Алексей Лень начал матч на скамейке запасных в Сакраменто. Его команда обыграла Кливленд 132:120.

За 5 минут игрового времени Лень набрал 2 очка и сделал 3 результативные передачи. Святослав Михайлюк не вышел на паркет в победном матче Бостона против Нью-Йорк Никс.

Регулярный сезон НБА. 14 ноября. Результаты:

"Бостон Селтикс" — "Нью-Йорк Никс" — 114:98.

"Торонто Рэпторс" — "Вашингтон Уизардс" — 111:107.

"Милуоки Бакс" — "Чикаго Буллз" — 118:109.

"Сакраменто Кингз" — "Кливленд Кавальерс" — 132:120.

Из ярких событий стоит отметить победу "Торонто" над "Вашингтоном" за 7,6 секунды до конца встречи. При равном счёте — 107:107 — форвард Паскаль Сиакам совершил проход в трёхсекундную зону и набрал два очка.

Также отметился нападающий "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум. На его счету 35 очков, шесть подборов и семь результативных передач.