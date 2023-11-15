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НБА вынесет решение по дисквалификации Дрэймонда Грина до 17 ноября
В матче Миннесоты и Голден Стэйт произошла потасовка между игроками
Фото: CBS Sports
Национальная баскетбольная ассоциации расследует поведение форварда "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонда Грина во время массовой потасовки в матче регулярного чемпионата с "Миннесотой Тимбервулвз". Об этом пишет инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях, ссылаясь на ESPN.
По данным источника, решение по дисквалификации Дрэймонда Грина будет вынесено до матча с "Оклахома-Сити Тандер", который состоится 17 ноября.
Отмечается, что поведением Грина, который во время массовой потасовки схватил за шею центрового гостей Руди Гобера, остался недоволен исполнительный директор НБА Джо Думарс. Функционер назвал Дрэймонда рецидивистом, так как ранее он уже был замечен в подобных ситуациях.
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