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Запорожье обыграло БИПУ благодаря рывку в первой половине матча
Хозяева попытались вернуть преимущество, но этого было мало
фото - Getty Images
БК Запорожье выиграл матч регулярного чемпионата Суперлиги, одолев в киевском бабле одесскую БИПУ со счетом 69:63.
Запорожцы получили солидное преимущество после первой части матча, уйдя на большой перерыв при "+20". Но БИПА смогла вернуться во второй половине. В четвертой десятиминутке одесситы приблизились к сопернику на дистанцию 5 очков, но Запорожье устоял и удержал победный результат.
Лучшим игроком матча стал центровой запорожцев Антон Буц, который набрал 15 очков и 12 подборов. У одесситов лучшим тоже был центровой Евгений Ткаченко, который собрал солидный дабл-дабл - 23 очка и 10 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
БИПА — Запорожье 63:69 (13:21, 13:25, 20:10, 17:13)
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