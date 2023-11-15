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Запорожье обыграло БИПУ благодаря рывку в первой половине матча

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Хозяева попытались вернуть преимущество, но этого было мало

Запорожье обыграло БИПУ благодаря рывку в первой половине матча

фото - Getty Images

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БК Запорожье выиграл матч регулярного чемпионата Суперлиги, одолев в киевском бабле одесскую БИПУ со счетом 69:63.

Запорожцы получили солидное преимущество после первой части матча, уйдя на большой перерыв при "+20". Но БИПА смогла вернуться во второй половине. В четвертой десятиминутке одесситы приблизились к сопернику на дистанцию 5 очков, но Запорожье устоял и удержал победный результат.

Лучшим игроком матча стал центровой запорожцев Антон Буц, который набрал 15 очков и 12 подборов. У одесситов лучшим тоже был центровой Евгений Ткаченко, который собрал солидный дабл-дабл - 23 очка и 10 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БИПА — Запорожье 63:69 (13:21, 13:25, 20:10, 17:13)

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БИПА-Одесса БК Запорожье
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