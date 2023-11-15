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БИПА прекратила сотрудничество с Вадимом Пудзыреем
Теперь клубом будет руководить ассистент главного тренера
Фото: ФБУ
Руководство баскетбольного клуба БИПА-Сборная Одесской области и главный тренер команды Вадим Пудзырей пришли к взаимному согласию о прекращении сотрудничества. Об этом сообщил клуб на официальном сайте.
В команде поблагодарили Пудзырея за плодотворную работу и получение вместе с командой бронзовых медалей Суперлиги прошлого сезона, а также пожелали уже экс-руководителю БИПА дальнейших успехов в развитии и популяризации баскетбола в Одесском регионе во главе Одесской городской федерации баскетбола.
В ближайших поединках руководить командой будет Олег Шевченко, который ранее исполнял обязанности ассистента главного тренера.
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