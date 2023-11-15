БИПА прекратила сотрудничество с Вадимом Пудзыреем

Руководство баскетбольного клуба БИПА-Сборная Одесской области и главный тренер команды Вадим Пудзырей пришли к взаимному согласию о прекращении сотрудничества. Об этом сообщил клуб на официальном сайте.

В команде поблагодарили Пудзырея за плодотворную работу и получение вместе с командой бронзовых медалей Суперлиги прошлого сезона, а также пожелали уже экс-руководителю БИПА дальнейших успехов в развитии и популяризации баскетбола в Одесском регионе во главе Одесской городской федерации баскетбола.

В ближайших поединках руководить командой будет Олег Шевченко, который ранее исполнял обязанности ассистента главного тренера.