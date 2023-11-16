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31 очко Дюранта помогло Финиксу разгромить Миннесоту, Лиллард принес победу Милуоки
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 ноября, состоялось восемь матчей в рамках регулярного сезона НБА.
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
"Вашингтон Уизардс" — "Даллас Маверикс" — 117:130.
"Торонто Рэпторс" — "Милуоки Бакс" — 112:128.
"Филадельфия Сиксерс" — "Бостон Селтикс" — 107:117.
"Атланта Хоукс" — "Нью-Йорк Никс" — 114:116.
"Чикаго Буллз" — "Орландо Мэджик" — 94:96.
"Финикс Санз" — "Миннесота Тимбервулвз" — 133:115.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Кливленд Кавальерс" — 95:109.
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Сакраменто Кингз" — 110:125.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса. Он оформил трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.
Бигмен "Сакраменто" Домантас Сабонис отметился 29 очками, 16 подборами и семью передачами. Также отлично себя проявил разыгрывающий "Милуоки" Дэмьен Лиллард. Он закончил встречу с 37 очками и 13 передачами.
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