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НБА. Кливленд побеждает Детройт, Торонто уступает Бостону

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Детройт, Торонто уступает Бостону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 17 на 18 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Кливленд" - "Детройт"

108:100 (35:26, 24:19, 21:28, 28:27)

"Атланта" - "Филадельфия"

116:126 (24:30, 32:27, 31:37, 29:32)

"Вашингтон" - "Нью-Йорк"

99:120 (25:35, 29:30, 30:24, 15:31)

"Шарлотт" - "Милуоки"

99:130 (37:28, 20:31, 24:33, 18:38)

"Торонто" – "Бостон"

105:108 (32:26, 17:39, 32:19, 24:24)

"Чикаго" - "Орландо"

97:103 (16:23, 17:25, 32:29, 32:26)

"Юта" - "Финикс"

128:131 (38:41, 37:34, 24:27, 29:29)

"Портленд" - "Лейкерс"

95:107 (23:30, 27:30, 25:22, 20:25)

"Новый Орлеан" - "Денвер"

115:110 (36:28, 33:25, 26:33, 20:24)

"Клипперс" - "Хьюстон"

106:100 (29:23, 19:27, 31:27, 27:23)

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