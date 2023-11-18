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НБА. Кливленд побеждает Детройт, Торонто уступает Бостону
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" - "Детройт"
108:100 (35:26, 24:19, 21:28, 28:27)
"Атланта" - "Филадельфия"
116:126 (24:30, 32:27, 31:37, 29:32)
"Вашингтон" - "Нью-Йорк"
99:120 (25:35, 29:30, 30:24, 15:31)
"Шарлотт" - "Милуоки"
99:130 (37:28, 20:31, 24:33, 18:38)
"Торонто" – "Бостон"
105:108 (32:26, 17:39, 32:19, 24:24)
"Чикаго" - "Орландо"
97:103 (16:23, 17:25, 32:29, 32:26)
"Юта" - "Финикс"
128:131 (38:41, 37:34, 24:27, 29:29)
"Портленд" - "Лейкерс"
95:107 (23:30, 27:30, 25:22, 20:25)
"Новый Орлеан" - "Денвер"
115:110 (36:28, 33:25, 26:33, 20:24)
"Клипперс" - "Хьюстон"
106:100 (29:23, 19:27, 31:27, 27:23)
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