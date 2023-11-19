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НБА. Шарлотт проигрывает Нью-Йорку, Оклахома в овертайме побеждает Голден-Стейт

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Шарлотт проигрывает Нью-Йорку, Оклахома в овертайме побеждает Голден-Стейт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 18 на 19 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Нью-Йорк"

108:122 (19:30, 31:31, 30:28, 28:33)

"Новый Орлеан" – "Миннесота"

120:121 (35:27, 29:32, 31:26, 25:36)

"Милуоки" – "Даллас"

132:125 (33:34, 27:24, 29:40, 43:27)

"Сан-Антонио" – "Мемфис"

108:120 (35:26, 33:25, 26:36, 14:33)

"Чикаго" – "Майами"

102:97 (14:26, 26:24, 28:26, 34:21)

"Голден Стейт" – "Оклахома"

123:130 после OT (31:33, 30:18, 26:34, 30:32, 6:13)

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