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НБА. Шарлотт проигрывает Нью-Йорку, Оклахома в овертайме побеждает Голден-Стейт
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 18 на 19 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Нью-Йорк"
108:122 (19:30, 31:31, 30:28, 28:33)
"Новый Орлеан" – "Миннесота"
120:121 (35:27, 29:32, 31:26, 25:36)
"Милуоки" – "Даллас"
132:125 (33:34, 27:24, 29:40, 43:27)
"Сан-Антонио" – "Мемфис"
108:120 (35:26, 33:25, 26:36, 14:33)
"Чикаго" – "Майами"
102:97 (14:26, 26:24, 28:26, 34:21)
"Голден Стейт" – "Оклахома"
123:130 после OT (31:33, 30:18, 26:34, 30:32, 6:13)
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