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Шакил О'Нил заинтересован в приобритении акций клуба НБА в Лас-Вегасе
Легенда НБА заинтересован в том, чтобы, стать владельцем вместе с Леброном Джеймсом
Фото: instagram.com/shaq
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Шакил О'Нил заинтересован в том, чтобы стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе вместе с Леброном Джеймсом.
"Если когда-нибудь команда НБА придёт в Лас-Вегас, я определённо хотел бы принять в этом участие. С Леброном, без Леброна, я просто хочу быть вовлечённым.
Не бейсбол. Может быть, футбол, баскетбол, но не бейсбол. Я хочу быть вовлечённым. Есть два типа владельцев. Есть владелец, который просто имеет право хвастаться, и есть ребята, которые любят принимать решения. В какой-то момент я хотел бы участвовать в процессе принятия решений", — приводит слова О'Нила Clutch Points.
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