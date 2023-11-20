Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Шакил О'Нил заинтересован в том, чтобы стать владельцем команды НБА в Лас-Вегасе вместе с Леброном Джеймсом.

"Если когда-нибудь команда НБА придёт в Лас-Вегас, я определённо хотел бы принять в этом участие. С Леброном, без Леброна, я просто хочу быть вовлечённым.

Не бейсбол. Может быть, футбол, баскетбол, но не бейсбол. Я хочу быть вовлечённым. Есть два типа владельцев. Есть владелец, который просто имеет право хвастаться, и есть ребята, которые любят принимать решения. В какой-то момент я хотел бы участвовать в процессе принятия решений", — приводит слова О'Нила Clutch Points.