НБА. Энтони Дэвис помог Лейкерс разгромить Юту, 37 очков Халибёртона позволили Индеане одержать победу

22 ноября состоялось пять матчей в рамках регулярного сезона НБА. По результатам встреч определились две команды, которые обеспечили себе место в плей-офф внутрисезонного турнира. Этими командами стали "Индиана Пэйсерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Одним из ярких моментов дня стоит выделить разыгрывающего "Индианы" Тайриза Халибёртона. Сегодня на его счету 37 очков и 16 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий "Атланты" Трей Янг. Он набрал 38 очков и восемь ассистов.

Также стоит отметить тяжёлого форварда "Лейкерс" Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл. На его счету 26 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

"Орландо Мэджик" — "Торонто Рэпторс" — 126:107.

"Атланта Хоукс" — "Индиана Пэйсерс" — 152:157.

"Филадельфия Сиксерс" — "Кливленд Кавальерс" — 119:122 ОТ.

"Финикс Санз" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 120:107.

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Юта Джаз" — 131:99.