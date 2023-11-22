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НБА. Энтони Дэвис помог Лейкерс разгромить Юту, 37 очков Халибёртона позволили Индеане одержать победу

Баскетбол

Результаты матчей НБА

НБА. Энтони Дэвис помог Лейкерс разгромить Юту, 37 очков Халибёртона позволили Индеане одержать победу

Фото: Los Angeles Times

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22 ноября состоялось пять матчей в рамках регулярного сезона НБА. По результатам встреч определились две команды, которые обеспечили себе место в плей-офф внутрисезонного турнира. Этими командами стали "Индиана Пэйсерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Одним из ярких моментов дня стоит выделить разыгрывающего "Индианы" Тайриза Халибёртона. Сегодня на его счету 37 очков и 16 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий "Атланты" Трей Янг. Он набрал 38 очков и восемь ассистов.

Также стоит отметить тяжёлого форварда "Лейкерс" Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл. На его счету 26 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.

Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

"Орландо Мэджик" — "Торонто Рэпторс" — 126:107.

"Атланта Хоукс" — "Индиана Пэйсерс" — 152:157.

"Филадельфия Сиксерс" — "Кливленд Кавальерс" — 119:122 ОТ.

"Финикс Санз" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 120:107.

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Юта Джаз" — 131:99.

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