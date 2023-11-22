Кевин Дюрант вышел на 11 место в рейтингесамых результативных игроков в истории НБА

Лёгкий форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант вышел на 11-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. На счету 35-летнего баскетболиста 27 314 очков.

Лидирует по этому показателю форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который набрал 38 995 очков. Второе место занимает бывший центровой "Лейкерс" Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков), а замыкает тройку бывший форвард "Юты Джаз" Карл Мэлоун (36 928 очков).

Дюрант перешёл в "Финикс" из "Бруклин Нетс" в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне форвард в среднем набирает 31 очко, совершает семь подборов и шесть результативных передач.