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Черкасские Мавпы с разницей в 19 очков обыграли Старый Луцк

Баскетбол

Команда провела уверенную стартовую четверть

Черкасские Мавпы с разницей в 19 очков обыграли Старый Луцк

Фото: ФБУ

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23 ноября Черкасские Мавпы провели домашний матч против Старого Луцка.

Хозяева паркета установили свое доминирование уже в дебюте поединка, выиграв первую пятиминутку с разницей в 10 очков. Черкасцы превосходили своего соперника по всем бросковым показателям и выиграли десятиминутку - 25:13.

Во второй четверти гости сумели сократить свое отставание. Подопечные Владимира Журжия смогли выиграть вторую четверть, однако эта локальная победа оказалась минимальной.

После большого перерыва ход игры не изменился и Мавпы продолжали уверенно контролировать ход игры и довели дело до победы.

Благодаря этой победе Мавпы сравнялись в чемпионате по показателям побед и поражений со столичным Будивельником.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Старый Луцк 73:54 (25:13, 14:15, 21:11, 13:15)

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