Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Шакил О'Нил не верит, что лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сможет догнать легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана по количеству титулов НБА.

"Травмы, возраст, Лейкерс уже старые, конкуренция в НБА очень жёсткая, и есть такие команды, как Финикс Санз или Голден Стэйт Уорриорз, которые очень сильны, и Лейкерс уже выиграли титул в "пузыре", а Леброн хочет выиграть ещё один, чтобы сравняться с Коби Брайантом и приблизиться к Майклу Джордану, но добиться этого будет очень сложно", - приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. У Брайанта пять титулов. У Джордана - шесть.