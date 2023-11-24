Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
О'Нил сомневается, что Леброн сможет догнать Брайанта и Джордана по количеству титулов НБА
Шакил О'Нил не верит в лидера "Лос-Анджелес Лейкерс"
Фото: instagram.com/shaq
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Шакил О'Нил не верит, что лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс сможет догнать легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана по количеству титулов НБА.
"Травмы, возраст, Лейкерс уже старые, конкуренция в НБА очень жёсткая, и есть такие команды, как Финикс Санз или Голден Стэйт Уорриорз, которые очень сильны, и Лейкерс уже выиграли титул в "пузыре", а Леброн хочет выиграть ещё один, чтобы сравняться с Коби Брайантом и приблизиться к Майклу Джордану, но добиться этого будет очень сложно", - приводит слова О'Нила Fadeaway World.
Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА. У Брайанта пять титулов. У Джордана - шесть.
Популярное сейчас
- Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- НБА. Энтони Дэвис помог Лейкерс разгромить Юту, 37 очков Халибёртона позволили Индеане одержать победу
- Андрей Лунин в Мадриде встретился с популярным украинским певцом. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года