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НБА. Победа Торонто над Чикаго, поражения Бостона и Детройта
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" - "Бостон"
113:96 (19:30, 29:26, 29:18, 36:22)
"Мемфис" - "Финикс"
89:110 (27:29, 22:33, 24:19, 16:29)
"Нью-Йорк" - "Майами"
100:98 (25:28, 26:22, 20:37, 29:11)
"Торонто" - "Чикаго"
121:108 (36:22, 26:26, 31:29, 28:31)
"Индиана" - "Детройт"
136:113 (33:26, 28:37, 36:33, 39:17)
"Милуоки" - "Вашингтон"
131:128 (34:35, 26:26, 32:28, 39:39)
"Миннесота" - "Сакраменто"
111:124 (31:38, 33:32, 15:22, 32:32)
"Хьюстон" - "Денвер"
105:86 (29:19, 31:24, 24:26, 21:17)
"Голден Стейт" - "Сан-Антонио"
118:112 (32:35, 27:20, 27:26, 32:31)
"Клипперс" - "Новый Орлеан"
109:116 (23:36, 32:20, 28:29, 26:31)
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