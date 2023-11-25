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НБА. Победа Торонто над Чикаго, поражения Бостона и Детройта

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Победа Торонто над Чикаго, поражения Бостона и Детройта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 24 на 25 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" - "Бостон"

113:96 (19:30, 29:26, 29:18, 36:22)

"Мемфис" - "Финикс"

89:110 (27:29, 22:33, 24:19, 16:29)

"Нью-Йорк" - "Майами"

100:98 (25:28, 26:22, 20:37, 29:11)

"Торонто" - "Чикаго"

121:108 (36:22, 26:26, 31:29, 28:31)

"Индиана" - "Детройт"

136:113 (33:26, 28:37, 36:33, 39:17)

"Милуоки" - "Вашингтон"

131:128 (34:35, 26:26, 32:28, 39:39)

"Миннесота" - "Сакраменто"

111:124 (31:38, 33:32, 15:22, 32:32)

"Хьюстон" - "Денвер"

105:86 (29:19, 31:24, 24:26, 21:17)

"Голден Стейт" - "Сан-Антонио"

118:112 (32:35, 27:20, 27:26, 32:31)

"Клипперс" - "Новый Орлеан"

109:116 (23:36, 32:20, 28:29, 26:31)

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