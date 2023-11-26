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НБА. Атланта побеждает Вашингтон, Кливленд уступает Лейкерс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Оклахома-Сити" – "Филадельфия"
123 – 127 (31-29; 30-36; 21-28; 41-34)
"Бруклин" – "Майами"
112 – 97 (26-22; 37-31; 27-23; 22-21)
"Вашингтон" – "Атланта"
108 – 136 (30-34; 28-36; 20-37; 30-29)
"Кливленд" – "Лейкерс"
115 – 121 (40-35; 31-35; 23-23; 21-28)
"Юта" – "Нью-Орлеан"
105 – 100 (22-29; 21-24; 25-24; 37-23)
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