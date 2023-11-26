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НБА. Атланта побеждает Вашингтон, Кливленд уступает Лейкерс

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Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Вашингтон, Кливленд уступает Лейкерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Оклахома-Сити" – "Филадельфия"

123 – 127 (31-29; 30-36; 21-28; 41-34)

"Бруклин" – "Майами"

112 – 97 (26-22; 37-31; 27-23; 22-21)

"Вашингтон" – "Атланта"

108 – 136 (30-34; 28-36; 20-37; 30-29)

"Кливленд" – "Лейкерс"

115 – 121 (40-35; 31-35; 23-23; 21-28)

"Юта" – "Нью-Орлеан"

105 – 100 (22-29; 21-24; 25-24; 37-23)

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