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Данк Митчелла – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА

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Данк Митчелла – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА

UA-Футбол
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В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований опубликовала подборку ТОП 10 лучших моментов тура. Возглавил список данк защитника "Кливленда" Донована Митчелла в поединке против "Лейкерс".

ТОП 10 моментов тура НБА:

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