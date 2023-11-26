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Данк Митчелла – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА
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В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований опубликовала подборку ТОП 10 лучших моментов тура. Возглавил список данк защитника "Кливленда" Донована Митчелла в поединке против "Лейкерс".
ТОП 10 моментов тура НБА:
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