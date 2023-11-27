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Бостон Михайлюка обыграл Атланту, Кливленд вырвал победу в Торонто
Результаты матчей НБА
фото - therookiewire.usatoday.com
Сегодня, 27 ноября, состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА.
Одним из ярких индивидуальных перформансов стало выступление центрового "Денвера" Николы Йокича, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла. На его счету 39 очков, 11 подборов и девять результативных передач.
Также отметим разыгрывающего "Нью-Йорка" Джейлена Брансона. Он отметился 35 очками, шестью подборами и восемью передачами.
"Бостон" Святослава Михайлюка сумел с разницей в 10 очков обіграть "Атланту Хоукс". Сам же украинец не принимал участия в матче.
Регулярный сезон НБА. 27 ноября. Результаты
"Нью-Йорк Никс" — "Финикс Санз" — 113:116.
"Орландо Мэджик" — "Шарлотт Хорнетс" — 130:117.
"Мемфис Гриззлиз" — "Миннесота Тимбервулвз" — 97:119.
"Бостон Селтикс" — "Атланта Хоукс" — 113:103.
"Бруклин Нетс" — "Чикаго Буллз" — 118:109.
"Кливленд Кавальерс" — "Торонто Рэпторс" — 105:102.
"Денвер Наггетс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 132:120.
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