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Старый Луцк прекратил сотрудничество с главным тренером
Специалист продолжит работать в структуре клуба
фото - Getty Images
Владимир Журжий покинул пост главного тренера БК Старый Луцк-Университет. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
По результатам встречи руководства клуба с тренерским составом и игроками стороны пришли к такому выводу.
Владимир Журжий возглавлял БК Старый Луцк-Университет с момента основания клуба. Под его руководством команда в первый же сезон получила чемпионство в Первой лиге.
Команду отныне будет возглавлять вице-президент Дмитрий Чайковский, который до этого работал помощником главного тренера.
Владимир Журжий продолжит работать в структуре клуба.
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