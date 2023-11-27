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Старый Луцк прекратил сотрудничество с главным тренером

Баскетбол

Специалист продолжит работать в структуре клуба

Старый Луцк прекратил сотрудничество с главным тренером

фото - Getty Images

Новина українською

Владимир Журжий покинул пост главного тренера БК Старый Луцк-Университет. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

По результатам встречи руководства клуба с тренерским составом и игроками стороны пришли к такому выводу.

Владимир Журжий возглавлял БК Старый Луцк-Университет с момента основания клуба. Под его руководством команда в первый же сезон получила чемпионство в Первой лиге.

Команду отныне будет возглавлять вице-президент Дмитрий Чайковский, который до этого работал помощником главного тренера.

Владимир Журжий продолжит работать в структуре клуба.

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Источник:
ФБУ
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