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ФИБА назвала страны, которые примут квалификационные турниры к ОИ в 2024 году
Всего их будет 4
фото - Getty Images
Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) объявила четыре страны, которые станут организаторами квалификационных турниров к Олимпийским играм в 2024 году.
Согласно заявлению организации, соревнования примут Греция, Латвия, Пуэрто-Рико и Испания.
Напомним, что матчи состоятся с 2 по 7 июля 2024 года в Пирее, Риге, Сан-Хуане и Валенсии.
В результате жеребьёвки 24 национальные команды будут распределены по четырём квалификационным турнирам. Каждая из четырёх принимающих стран будет автоматически направлена в турнир, организатором которого она является.
Победитель каждого квалификационного олимпийского турнира получит путёвку на олимпийский турнир.
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