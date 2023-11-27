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Названы составы групп квалификационных турниров к Олимпиаде 2024 года

Баскетбол

Всего примет турнир 4 страны

Названы составы групп квалификационных турниров к Олимпиаде 2024 года

фото - Getty Images

Новина українською

27 ноября, в штаб-квартире Международной федерации баскетбола (ФИБА) прошла жеребьёвка отборочного этапа к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

В каждом отборочном турнире представлены по шесть команд, они разделены на две группы.

Внутри этих групп каждая команда сыграет с каждой по одному разу, победители группы A и группы B сыграют между собой за путевку на Олимпийские игры.

Всего четыре команды по итогам квалификационных турниров станут обладателями путёвок на Олимпиаду.

Результаты жеребьёвки:

Турнир в Испании:

группа A: Ливан, Ангола, Испания;

группа B: Финляндия, Польша, Багамские острова.

Турнир в Латвии:

группа A: Грузия, Филиппины, Латвия;

группа B: Бразилия, Камерун, Черногория.

Турнир в Греции:

группа A: Словения, Новая Зеландия, Хорватия;

группа B: Египет, Греция, Доминиканская Республика.

Турнир в Пуэрто-Рико:

группа A: Мексика, Кот-д’Ивуар, Литва;

группа B: Италия, Пуэрто-Рико, Бахрейн.

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