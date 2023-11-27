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Названы составы групп квалификационных турниров к Олимпиаде 2024 года
Всего примет турнир 4 страны
фото - Getty Images
27 ноября, в штаб-квартире Международной федерации баскетбола (ФИБА) прошла жеребьёвка отборочного этапа к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.
В каждом отборочном турнире представлены по шесть команд, они разделены на две группы.
Внутри этих групп каждая команда сыграет с каждой по одному разу, победители группы A и группы B сыграют между собой за путевку на Олимпийские игры.
Всего четыре команды по итогам квалификационных турниров станут обладателями путёвок на Олимпиаду.
Результаты жеребьёвки:
Турнир в Испании:
группа A: Ливан, Ангола, Испания;
группа B: Финляндия, Польша, Багамские острова.
Турнир в Латвии:
группа A: Грузия, Филиппины, Латвия;
группа B: Бразилия, Камерун, Черногория.
Турнир в Греции:
группа A: Словения, Новая Зеландия, Хорватия;
группа B: Египет, Греция, Доминиканская Республика.
Турнир в Пуэрто-Рико:
группа A: Мексика, Кот-д’Ивуар, Литва;
группа B: Италия, Пуэрто-Рико, Бахрейн.
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