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НБА. Филадельфия уничтожила Лейкерс, Юта вырвала победу в Нью-Орлеана

Баскетбол

Результаты матчей НБА

НБА. Филадельфия уничтожила Лейкерс, Юта вырвала победу в Нью-Орлеана

Фото: USA Today

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28 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно пять матчей в рамках регулярного чемпионата лиги.

По итогам этих матчей возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции "Бостон Селтикс", в активе которого 13 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает "Миннесота Тимбервулвз" (12 побед — четыре поражения).

Регулярный сезон НБА. 28 ноября

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Денвер Наггетс" — 104:113

"Юта Джаз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" — 114:112

"Детройт Пистонс" – "Вашингтон Уизардс" — 107:126

"Индиана Пэйсерс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 110:114

"Филадельфия Сиксерс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" — 138:94.

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