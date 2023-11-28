Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
FIBA продлила отстранении России и Беларуси
Команды и национальные сборные не смогут участвовать в престижных соревнованиях
Сегодня, 28 ноября, состоялось очередное собрание центрального совета Международной федерации баскетбола (FIBA), на котором было принято решение о продлении отстранения российских и белорусских команд.
Отмечается, что решение будет оставаться в силе до следующего собрания. Принятое решение распространяется на баскетбольные команды, а также женские и мужские сборные, в том числе и в баскетболе 3х3.
Ранее FIBA принимала решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, а также к квалификации к Евробаскету 2025 года.
Популярное сейчас
- Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти
- Успешные не думают о неудаче. К годовщине единственного вратарского хет-трика в истории
- Кудровка назвала имя нового главного тренера
- Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО