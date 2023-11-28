FIBA продлила отстранении России и Беларуси

Сегодня, 28 ноября, состоялось очередное собрание центрального совета Международной федерации баскетбола (FIBA), на котором было принято решение о продлении отстранения российских и белорусских команд.

Отмечается, что решение будет оставаться в силе до следующего собрания. Принятое решение распространяется на баскетбольные команды, а также женские и мужские сборные, в том числе и в баскетболе 3х3.

Ранее FIBA принимала решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, а также к квалификации к Евробаскету 2025 года.