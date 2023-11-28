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Агенты Дуайта Ховарда предлагают подписать игрока клубам Евролиги

Баскетбол
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Наигрался в тайванском клубе

Агенты Дуайта Ховарда предлагают подписать игрока клубам Евролиги

twimg.com

Новина українською

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард рассматривает вариант с продолжением карьеры в Европе, пишет Basket News.

По данным источника, агенты игрока активно предлагают его клубам, участвующим в Евролиге и Еврокубке. Сообщается, что Ховард рассматривает выступление в Европе как возможность в будущем вернуться в НБА.

Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом баскетболиста в НБА был "Лос-Анджелес Лейкерс", за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и делая по 5,9 подбора за матч.

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Дуайт Ховард
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