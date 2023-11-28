Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агенты Дуайта Ховарда предлагают подписать игрока клубам Евролиги
Наигрался в тайванском клубе
twimg.com
Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард рассматривает вариант с продолжением карьеры в Европе, пишет Basket News.
По данным источника, агенты игрока активно предлагают его клубам, участвующим в Евролиге и Еврокубке. Сообщается, что Ховард рассматривает выступление в Европе как возможность в будущем вернуться в НБА.
Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом баскетболиста в НБА был "Лос-Анджелес Лейкерс", за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и делая по 5,9 подбора за матч.
Популярное сейчас
- Секретарь СНБО Данилов анонсировал изменение подхода к мобилизации
- Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти
- Успешные не думают о неудаче. К годовщине единственного вратарского хет-трика в истории
- НБА. Атланта побеждает Вашингтон, Кливленд уступает Лейкерс
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО