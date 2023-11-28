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Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара в НБА
Баскетболист провел на площадке более 60 тысяч минут
Фото: Sporting News
В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Филадельфия Сиксерс" разгромила "Лос-Анджелес Лейкерс", лидер гостей Леброн Джеймс обошёл члена Зала славы и шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству сыгранных минут в плей-офф и регулярных чемпионатах.
Перед игрой у Абдул-Джаббара было 66 297 проведённых минут.
Отметим, что в пятёрку лучших по этому показателю также входят тяжёлый форвард Карл Мэлоун, проведший 62 759 минут, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант (57 278) и чемпион в составе "Даллас Маверикс" Дирк Новицки, на счету которого 57 263 минуты.
В феврале 2023 года Леброн Джеймс обошёл Карима Абдул-Джаббара по суммарному количеству набранных очков за карьеру в регулярных чемпионатах. Абдул-Джаббар продолжает занимать первое место по сыгранным минутам — 57 446. У Джеймса — 54 635 минут.
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