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Игрок Индианы Тайриз Халибёртон повторил историческое достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Баскетбол

У игрока отличные статистические показания

Игрок Индианы Тайриз Халибёртон повторил историческое достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса

фото - Getty Images

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Разыгрывающий "Индианы Пэйсерс" Тайриз Халибёртон повторил историческое достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса. Об этом пишет журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

По данным источника, Халибёртон завершил ноябрь со статистическими показателями в 28,6 очка, 11,7 передачи при этом реализуя 53,2% с игры и 46,7% из-за дуги. Ранее это удавалось лишь Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.

Отметим, что Джордан показал такую результативность в марте 1989 года, а Джеймс дважды записывал на свой счёт такие показатели – в феврале 2017 и 2018 годов.

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