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НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Филадельфия уступает Бостону
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Вашингтон"
130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36)
"Бостон" – "Филадельфия"
125:119 (44:36, 25:36, 26:25, 30:22)
"Даллас" – "Мемфис"
94:108 (20:28, 24:31, 28:20, 22:29)
"Торонто" – "Нью-Йорк"
106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29)
"Нью-Орлеан" – "Сан-Антонио"
121:106 (32:31, 31:30, 26:20, 32:25)
"Финикс" – "Денвер"
111:119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)
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