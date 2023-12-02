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НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Филадельфия уступает Бостону

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Филадельфия уступает Бостону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 1 на 2 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Вашингтон"

130:125 (31:36, 27:25, 34:28, 38:36)

"Бостон" – "Филадельфия"

125:119 (44:36, 25:36, 26:25, 30:22)

"Даллас" – "Мемфис"

94:108 (20:28, 24:31, 28:20, 22:29)

"Торонто" – "Нью-Йорк"

106:119 (26:34, 31:23, 20:33, 29:29)

"Нью-Орлеан" – "Сан-Антонио"

121:106 (32:31, 31:30, 26:20, 32:25)

"Финикс" – "Денвер"

111:119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)

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