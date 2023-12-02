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НБА. Данк Мёрфи – на вершине ТОП 5 лучших моментов тура
Это было хитро и красиво
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 1 на 2 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба НБА опубликовала подборку ТОП 5 лучших моментов тура. Возглавил рейтинг данк форварда "Нью-Орлеан" Трея Мёрфи в матче против "Сан-Антонио".
ТОП 5 лучших моментов тура:
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