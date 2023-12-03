Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Голден-Стейт минимально уступает Клипперс, Лейкерс побеждают Хьюстон
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Клипперс" - "Голден Стейт"
113:112 (22:33, 26:34, 37:25, 28:20)
"Шарлотт" - "Миннесота"
117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)
"Бруклин" – "Орландо"
129:101 (43:22, 30:29, 25:34, 31:16)
"Детройт" - "Кливленд"
101:110 (30:25, 18:29, 34:31, 19:25)
"Майами" – "Индиана"
129:144 (31:25, 34:40, 33:41, 31:38)
"Милуоки" - "Атланта"
132:121 (42:37, 25:26, 32:35, 33:23)
"Чикаго" – "Новый Орлеан"
124:118 (32:29, 21:32, 36:21, 35:36)
"Даллас" – "Оклахома-Сити"
120:126 (27:33, 29:39, 28:35, 36:19)
"Финикс" - "Мемфис"
116:109 (27:27, 23:24, 34:21, 32:37)
"Юта" - "Портленд"
118:113 после OT (21:24, 35:20, 28:30, 22:32, 12:7)
"Сакраменто" – "Денвер"
123:117 (25:30, 39:20, 24:28, 35:39)
"Лейкерс" - "Хьюстон"
107:97 (25:30, 35:14, 26:28, 21:25)
Популярное сейчас
- Россияне убили украинских военных, которые хотели без оружия сдаться в плен
- Лунин может перейти в другой топ-клуб Ла Лиги
- Потенциальные соперники Украины на Евро, провал лидера УПЛ, сухой матч Лунина. Главные новости за первое декабря
- Один из лидеров Шарлотт Хорнетс пропустит около месяца
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО