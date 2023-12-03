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НБА. Голден-Стейт минимально уступает Клипперс, Лейкерс побеждают Хьюстон

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Голден-Стейт минимально уступает Клипперс, Лейкерс побеждают Хьюстон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Клипперс" - "Голден Стейт"

113:112 (22:33, 26:34, 37:25, 28:20)

"Шарлотт" - "Миннесота"

117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)

"Бруклин" – "Орландо"

129:101 (43:22, 30:29, 25:34, 31:16)

"Детройт" - "Кливленд"

101:110 (30:25, 18:29, 34:31, 19:25)

"Майами" – "Индиана"

129:144 (31:25, 34:40, 33:41, 31:38)

"Милуоки" - "Атланта"

132:121 (42:37, 25:26, 32:35, 33:23)

"Чикаго" – "Новый Орлеан"

124:118 (32:29, 21:32, 36:21, 35:36)

"Даллас" – "Оклахома-Сити"

120:126 (27:33, 29:39, 28:35, 36:19)

"Финикс" - "Мемфис"

116:109 (27:27, 23:24, 34:21, 32:37)

"Юта" - "Портленд"

118:113 после OT (21:24, 35:20, 28:30, 22:32, 12:7)

"Сакраменто" – "Денвер"

123:117 (25:30, 39:20, 24:28, 35:39)

"Лейкерс" - "Хьюстон"

107:97 (25:30, 35:14, 26:28, 21:25)

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