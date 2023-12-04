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Никола Йокич получил штраф за симуляцию в матче с Сакраменто

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Баскетболисту придется заплатить около 2 тысяч долларов

Никола Йокич получил штраф за симуляцию в матче с Сакраменто

Фото: Fox Trending

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Сербский центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич оштрафован на $ 2000 за симуляцию по итогам матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Сакраменто Кингз" (117:123). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Решение о штрафе было принято уже после игры в офисе лиги после просмотра видеоповтора эпизода.

Никола Йокич стал самым результативным игроком той встречи. Он оформил трипл-дабл из 36 очков, 13 подборов и 14 результативных передач. "Денвер Наггетс" одержал 14 побед и потерпел семь поражений в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации и занимает третью строчку в таблице Западной конференции.

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Никола Йокич
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