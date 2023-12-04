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Разыгрывающий Реала признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре
Мадридский клуб выиграл пять матчей из шести
фото - Getty Images
Разыгрывающий мадридского "Реала" Факундо Кампаццо назван самым ценным игроком Евролиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Мадридский клуб в ноябре выиграл пять матчей из шести в рамках главного клубного турнира Европы, а аргентинский разыгрывающий был одним из главных творцов успеха "Реала". В ноябре Кампаццо стал лучшим игроком лиги по средней эффективности (23,5) и по результативным передачам ((8,3 в среднем за игру). Также в матче с немецкой "Альбой" (99:75) Кампаццо установил рекорд нынешнего сезона Евролиги, отдав 13 результативных передач. Кампаццо набирал в среднем 16 очков за матч Евролиги в ноябре.
Напомним, мадридский "Реал" является действующим победителем турнира.
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