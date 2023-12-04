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Разыгрывающий Реала признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре

Баскетбол

Мадридский клуб выиграл пять матчей из шести

Разыгрывающий Реала признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре

фото - Getty Images

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Разыгрывающий мадридского "Реала" Факундо Кампаццо назван самым ценным игроком Евролиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Мадридский клуб в ноябре выиграл пять матчей из шести в рамках главного клубного турнира Европы, а аргентинский разыгрывающий был одним из главных творцов успеха "Реала". В ноябре Кампаццо стал лучшим игроком лиги по средней эффективности (23,5) и по результативным передачам ((8,3 в среднем за игру). Также в матче с немецкой "Альбой" (99:75) Кампаццо установил рекорд нынешнего сезона Евролиги, отдав 13 результативных передач. Кампаццо набирал в среднем 16 очков за матч Евролиги в ноябре.

Напомним, мадридский "Реал" является действующим победителем турнира.

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