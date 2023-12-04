Днепр впервые в сезоне потерпел поражение в Суперлиге

4 декабря состоялся матч Суперлиги, в котором Днепр потерпел первое поражение в сезоне, уступив Будивельнику.

Днепр сделал рывок 7:0 в концовке первой четверти, выиграв ее 23:15 и впоследствии сумели довести преимущество до 12 очков. Но Будивельник сумел ответить и выйти вперед.

На третью четверть баскетболисты столичной команды вышли уже с изменениями в игре и начали лучше реализовывать дальние. Это позволило выиграть десятиминутку 23:6, сделав серьезную заявку на победу.

В последней четверти Будивельник уверенно контролировал игру и довел матч до победы.

Самым результативным стал Александр Кольченко с 25 очками, реализовав 6 из 14 трехочковых.

5 декабря, Будивельник сыграет против Запорожья, а Днепр продолжит свои выступления в регулярном чемпионате в среду, 6 декабря, матчем против БИПЫ.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр - Будивельник 74:80 (23:15, 19:25, 6:23, 26:17)