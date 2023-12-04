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БИПА добыла волевую победу в матче с Запорожьем
Невероятный матч провели гости
Фото: ФБУ
Одесская БИПА одержала победу над Запорожьем со счетом 80:70.
Команда Олега Шевченко провалила третью четверть, но провела невероятную заключительную десятиминутку. Именно рывок в заключительной десятиминутке позволил одесситам вернуть себе преимущество и выиграть матч.
БИПА сумела реабилитироваться после поражения в первом круге Суперлиги, а Запорожье потерпело восьмое поражение в этом сезоне.
Лучшим игроком матча стал центровой БИПЫ Евгений Ткаченко, который к 17 очкам добавил 8 подборов и 8 результативных передач.
БИПА в следующем матче 5 декабря сыграет против Кривбасса, а Запорожье будет противостоять чемпиону Украины Будивельнику.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье — БИПА 70:80 (22:20, 16:20, 23:16, 9:24)
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