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БИПА добыла волевую победу в матче с Запорожьем

Баскетбол

Невероятный матч провели гости

БИПА добыла волевую победу в матче с Запорожьем

Фото: ФБУ

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Одесская БИПА одержала победу над Запорожьем со счетом 80:70.

Команда Олега Шевченко провалила третью четверть, но провела невероятную заключительную десятиминутку. Именно рывок в заключительной десятиминутке позволил одесситам вернуть себе преимущество и выиграть матч.

БИПА сумела реабилитироваться после поражения в первом круге Суперлиги, а Запорожье потерпело восьмое поражение в этом сезоне.

Лучшим игроком матча стал центровой БИПЫ Евгений Ткаченко, который к 17 очкам добавил 8 подборов и 8 результативных передач.

БИПА в следующем матче 5 декабря сыграет против Кривбасса, а Запорожье будет противостоять чемпиону Украины Будивельнику.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — БИПА 70:80 (22:20, 16:20, 23:16, 9:24)

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Источник:
ФБУ
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