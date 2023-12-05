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БИПА одержала вторую победу подряд, обыграв Кривбасс

Баскетбол

Вторая половина матча не принесла интриги

БИПА одержала вторую победу подряд, обыграв Кривбасс

Фото: ФБУ

Новина українською

БИПА одержала вторую победу подряд на старте второго круга регулярного чемпионата Суперлиги, обыграв в Днепре Кривбасс 78:57.

Первую четверть выиграл Кривбасс 12:11, а то уже во второй десятиминутке БИПА начала с двух точных дальних, что в итоге и позволило получить одесситам преимущество.

После большого перерыва игра гости уже начали уверенно доминировать над соперником и перед заключительной десятиминуткой Кривбасс проигрывал -12 очков.

Номинальные хозяева начали четверть с рывка 5:0 за первую минуту, но дальше набрали всего 10 очков, тогда как БИПА свободно начала реализовывать свои атаки, уверенно доведя матч до победы.

У победителей отметим Евгения Ткаченко, который оформил дабл-дабл с 11 очками, 10 подборами и 6 передачами, а у Кривбасса самым результативным стал Лейтерренс Рид с 14 очками.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Кривбасс — БИПА 57:78 (12:11, 16:23, 14:20, 15:24)

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