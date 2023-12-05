Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В НБА показали фото трофея внутрисезонного турнира
Соревнования заканчиваются 10 декабря
Фото: NBA
С 4 декабря по 10 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит внутрисезонный турнир, в котором принимают участие восемь команд лиги.
Внутрисезонный турнир, как и остальные соревнования сезона, подразумевает награждение лучших команд и игроков различными трофеями.
В лиге показали, как будут выглядеть кубок, вручаемый победившей в турнире команде, медали игрокам команды-победителя, памятный мяч для пяти избранных игроков финала и трофей лучшего игрока.
A new set of awards for a whole new competition.— NBA (@NBA) December 4, 2023
Introducing the NBA Cup, Tournament MVP Trophy, Tournament Medals and All-Tournament Team Trophies for the NBA In-Season Tournament, designed by Tiffany & Co. in collaboration with artist Victor Solomon.
Awarded to the champion… pic.twitter.com/hyyDyU2klg
Популярное сейчас
- Задержан экс-заместитель главы тергромады, оказавшийся агентом ФСБ
- Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне
- Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Детройт стал 13-й командой в истории НБА, которая не выиграла ни единого матча в течение календарного месяца
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО