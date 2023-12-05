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В НБА показали фото трофея внутрисезонного турнира

Баскетбол

Соревнования заканчиваются 10 декабря

В НБА показали фото трофея внутрисезонного турнира

Фото: NBA

Новина українською

С 4 декабря по 10 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит внутрисезонный турнир, в котором принимают участие восемь команд лиги.

Внутрисезонный турнир, как и остальные соревнования сезона, подразумевает награждение лучших команд и игроков различными трофеями.

В лиге показали, как будут выглядеть кубок, вручаемый победившей в турнире команде, медали игрокам команды-победителя, памятный мяч для пяти избранных игроков финала и трофей лучшего игрока.

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