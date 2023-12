В НБА показали фото трофея внутрисезонного турнира

С 4 декабря по 10 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит внутрисезонный турнир, в котором принимают участие восемь команд лиги.

Внутрисезонный турнир, как и остальные соревнования сезона, подразумевает награждение лучших команд и игроков различными трофеями.

В лиге показали, как будут выглядеть кубок, вручаемый победившей в турнире команде, медали игрокам команды-победителя, памятный мяч для пяти избранных игроков финала и трофей лучшего игрока.

A new set of awards for a whole new competition.



Introducing the NBA Cup, Tournament MVP Trophy, Tournament Medals and All-Tournament Team Trophies for the NBA In-Season Tournament, designed by Tiffany & Co. in collaboration with artist Victor Solomon.



