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Никола Йокич - главный претендент на награду MVP в нынешнем сезоне по версии Basketball-Reference
Игрок проводит отличный сезон
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал Basketball-Reference создал модель на основании предыдущих голосований за награду MVP, чтобы опубликовать список фаворитов на главную индивидуальную награду года. Первую позицию занял центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич.
Главные претенденты на MVP сезона-2023/2024
1. Никола Йокич ("Денвер Наггетс") — 65,9%.
2. Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс") — 12,9%.
3. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") — 8,1%.
4. Тайриз Халибёртон ("Индиана Пэйсерс") — 3,8%.
5. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") — 2,7%.
6. Лука Дончич ("Даллас Маверикс") — 2%.
7. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс") — 1,8%.
8. Тайриз Макси ("Фидадельфия Сиксерс") — 1,1%.
9. Кевин Дюрант ("Финикс Санз") — 0,9%.
10. Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 0,8%
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