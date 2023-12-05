  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Никола Йокич - главный претендент на награду MVP в нынешнем сезоне по версии Basketball-Reference
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никола Йокич - главный претендент на награду MVP в нынешнем сезоне по версии Basketball-Reference

Баскетбол

Игрок проводит отличный сезон

Никола Йокич - главный претендент на награду MVP в нынешнем сезоне по версии Basketball-Reference

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал Basketball-Reference создал модель на основании предыдущих голосований за награду MVP, чтобы опубликовать список фаворитов на главную индивидуальную награду года. Первую позицию занял центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич.

Главные претенденты на MVP сезона-2023/2024

1. Никола Йокич ("Денвер Наггетс") — 65,9%.

2. Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс") — 12,9%.

3. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер") — 8,1%.

4. Тайриз Халибёртон ("Индиана Пэйсерс") — 3,8%.

5. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") — 2,7%.

6. Лука Дончич ("Даллас Маверикс") — 2%.

7. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс") — 1,8%.

8. Тайриз Макси ("Фидадельфия Сиксерс") — 1,1%.

9. Кевин Дюрант ("Финикс Санз") — 0,9%.

10. Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 0,8%

По теме
yellow-arrow
В НБА показали фото трофея внутрисезонного турнира
yellow-arrow
БИПА одержала вторую победу подряд, обыграв Кривбасс
yellow-arrow
БИПА добыла волевую победу в матче с Запорожьем
Никола Йокич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости