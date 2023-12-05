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Джа Морант вернется на паркет в матче с Нью-Орлеан Пеликанс
Баскетболист был отстранен на 25 матчей
фото - yahoo.com
Джа Морант, скандальный разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз", отстранённый на 25 игр Национальный баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с демонстрацией в своих социальных сетях огнестрельного оружия, подтвердил, что вернётся на паркет при первой возможности — в выездной игре с "Нью Орлеан Пеликанс".
Под одной из фанатских публикаций в социальных сетях Джа Морант оставил немногословный комментарий: "19 декабря", что и является датой игры с "Пеликанс".
После 19 матчей регулярного сезона НБА "Гриззлиз" одержали лишь пять побед и занимают предпоследнее место в Западной конференции.
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