Стали известны полуфинальные пары внутрисезонного турнира НБА

Сегодня, 6 декабря, прошли четвертьфинальные матчи внутрисезонного турнира НБА, в котором определились полуфиналисты турнира.

Отныне все игры соревнований будут проходить на нейтральном паркете, в Лас-Вегасе (США).

Данный розыгрыш является первым в истории лиги. Все игроки полуфинальных команд получат по $ 100 тыс, финалисты — $ 200 тыс, а победители — $ 500 тыс.

Внутрисезонный турнир НБА. Полуфиналы

"Индиана Пэйсерс" — "Милуоки Бакс"

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Нью-Орлеан Пеликанс".