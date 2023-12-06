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Стали известны полуфинальные пары внутрисезонного турнира НБА
Победитель получит 500 тысяч
Сегодня, 6 декабря, прошли четвертьфинальные матчи внутрисезонного турнира НБА, в котором определились полуфиналисты турнира.
Отныне все игры соревнований будут проходить на нейтральном паркете, в Лас-Вегасе (США).
Данный розыгрыш является первым в истории лиги. Все игроки полуфинальных команд получат по $ 100 тыс, финалисты — $ 200 тыс, а победители — $ 500 тыс.
Внутрисезонный турнир НБА. Полуфиналы
"Индиана Пэйсерс" — "Милуоки Бакс"
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Нью-Орлеан Пеликанс".
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